Gisteren kwam aan het licht hoe een meisje van 14 door een tiental minderjarige jongens verkracht werd in het Kabouterbos. Meerdere keren, telkens in de paasvakantie. Het meisje werd tijdens het seksueel misbruik gefilmd, terwijl één iemand op de uitkijk stond. Telkens in het bijzijn van haar even oude vriend.

De advocaat van de jongen ontkent met klem dat hij een tienerpooier is en zijn liefje in de val lokte. Het gerechtelijk onderzoek loopt nog volop. Een aantal van de verdachten, allen tussen 11 en 16 jaar, kregen al beschermingsmaatregelen door de jeugdrechter opgelegd. Eind deze maand komt de zaak voor de jeugdrechtbank.