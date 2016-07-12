Min­der­ja­ri­gen ver­oor­deeld na groeps­ver­krach­ting, hoofd­ver­dach­te krijgt contactverbod

Advocaat Thomas Vandemeulebroucke / advocate Elise Standaert

In Kortrijk zijn negen jongeren veroordeeld voor de groepsverkrachting van een meisje van 14. De hoofdverdachte krijgt onder meer een contactverbod, maar ook de anderen krijgen voorwaarden opgelegd.

Voor de hoofverdachte, hij was toen 14, blijven zijn voorwaarden twee jaar verder gelden. "Het belangrijkste is natuurlijk dat de contextbegeleiding gewoon verder loopt en dat er een traject wordt afgewerkt in het kader van de bewustwording, dat hij geen strafbare feiten pleegt, dat hij stipt schoolloopt en dat er natuurlijk een contactverbod is," zegt zijn advocaat Thomas Vandemeulebroucke.

Als hij zich daar niet aan houdt zal hij naar een gesloten instelling moeten. Ook de acht andere jongeren krijgen trouwens maatregelen opgelegd.

9 minderjarigen voor rechter na groepsverkrachting van meisje (14) in Kortrijk: "Ik geloof dat mijn cliënt niet de baarlijke duivel is"

De feiten gebeurden meerdere dagen in het zogenoemde Kabouterbos in Kortrijk. De negen jongeren waren tussen de 11 en 16 jaar toen ze meededen of getuige waren en niets ondernamen bij de verkrachting van een meisje van 14. De hoofddader, toen ook 14, had een relatie met het meisje. Hij zou haar naar het bosje gelokt hebben. 

De ouders van het slachtoffer vragen een voorlopige schadevergoeding van 15.000 euro voor hun dochter en voor henzelf elk 1.500 euro.

De redactie
Groepsverkrachting

