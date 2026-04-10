9 min­der­ja­ri­gen voor rech­ter na groeps­ver­krach­ting van meis­je (14) in Kabou­ter­bos in Kort­rijk: Ik geloof dat mijn cli­ënt niet de baar­lij­ke dui­vel is”

In Kortrijk moeten 9 minderjarigen vrijdag voor de jeugdrechter verschijnen na een groepsverkrachting twee jaar geleden van een meisje van toen 14 jaar in het zogenoemde Kabouterbos in Kortrijk. De feiten speelden zich op meerdere dagen af.

In de rechtbank van Kortrijk moeten 9 jongeren vrijdag voor de jeugdrechter verschijnen. De feiten brachten twee jaar geleden heel wat teweeg. De jongeren waren allen tussen de 11 en 16 jaar toen ze meededen of getuige waren en niets ondernamen bij de verkrachting van het meisje in de paasvakantie. De hoofdverdachte, toen ook 14 jaar, had een relatie met het meisje. Hij zou haar naar het bosje gelokt hebben. 

Baarlijke duivel

"Dat wordt inderdaad gezegd", klonk het bij de advocaat van de hoofdverdachte, Thomas Vandemeulenbroucke. "Ik denk niet dat het initieel de bedoeling was van mijn cliënt om het meisje mee te lokken. Ik denk dat dergelijke situaties ontstaan vanuit een groepsdynamiek."

"Ik geloof dat mijn cliënt niet de baarlijke duivel is en niet initieel de bedoeling had om het meisje mee te lokken. Je moet rekening houden dat we hier in het jeugdrecht zitten. We zitten niet in het strafrecht. In het jeugdsanctierecht is het altijd de bedoeling om de jongeren, want mijn cliënt was nog bijzonder jong, terug op de rails te krijgen."

15.000 euro

De afgelopen twee jaar waren er al maatregelen, sommigen zaten al even in een gemeenschapsinstelling. Maar het Openbaar Ministerie wil een blijvend begeleidingstraject van 40 uur na vonnis voor de hoofdverdachte. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert, dan is blijvende begeleiding nodig. 

"Het is zo dat mijn cliënt al in de jeugdgevangenis gezeten heeft en daarna ook in een gesloten instelling", vertelt Vandemeulebroucke verder. "Er werd daar al heel hard gewerkt aan verschillende problematieken om ervoor te zorgen dat de dynamiek van mijn cliënt veranderd is."

De ouders vragen een voorlopige schadevergoeding van 15.000 euro voor hun dochter en voor elk van hen 1.500 euro. Het is nu aan de jeugdrechter om uit te maken hoe groot ieders aandeel is. Vonnis op 15 mei.

