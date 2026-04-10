"Ik geloof dat mijn cliënt niet de baarlijke duivel is en niet initieel de bedoeling had om het meisje mee te lokken. Je moet rekening houden dat we hier in het jeugdrecht zitten. We zitten niet in het strafrecht. In het jeugdsanctierecht is het altijd de bedoeling om de jongeren, want mijn cliënt was nog bijzonder jong, terug op de rails te krijgen."

De afgelopen twee jaar waren er al maatregelen, sommigen zaten al even in een gemeenschapsinstelling. Maar het Openbaar Ministerie wil een blijvend begeleidingstraject van 40 uur na vonnis voor de hoofdverdachte. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert, dan is blijvende begeleiding nodig.



"Het is zo dat mijn cliënt al in de jeugdgevangenis gezeten heeft en daarna ook in een gesloten instelling", vertelt Vandemeulebroucke verder. "Er werd daar al heel hard gewerkt aan verschillende problematieken om ervoor te zorgen dat de dynamiek van mijn cliënt veranderd is."

De ouders vragen een voorlopige schadevergoeding van 15.000 euro voor hun dochter en voor elk van hen 1.500 euro. Het is nu aan de jeugdrechter om uit te maken hoe groot ieders aandeel is. Vonnis op 15 mei.