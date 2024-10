“Sociaal wonen is een belangrijke sleutel in de strijd om iedere Oostendenaar een kwaliteitsvolle en betaalbare woning te kunnen aanbieden. Daarom hebben we convenanten afgesloten met Vlaanderen om méér sociale woningen te kunnen bouwen dan Vlaanderen ons oplegt," zegt schepen van Ruimte en Wonen Danick Minne.

Twee belangrijke sites kregen, op twee weken tijd, groen licht voor de ontwikkeling van 69 nieuwe sociale woningen. De omgevingsvergunning voor de bouw van 6 nieuwe wooneenheden op de Nieuwpoortsesteenweg kreeg groen licht. Daarnaast werd ook de bouw van 63 nieuwe sociale woongelegenheden in vier blokken goedgekeurd in de Karel Goetghebeurstraat.

"We trekken al jaren aan de kar om het aantal sociale woningen te verhogen," zegt Welzijnsschepen Natacha Waldmann. "We zijn heel tevreden dat de inspanningen zich nu vertalen in vergunningen."