Het was al langer beslist dat Jabbeke en Jumet een gesloten centrum zouden ontvangen. Die extra plaatsen zijn nodig om gedwongen terugkeer mogelijk te maken, zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V), die voor het dossier samenwerkt met haar collega Mathieu Michel (MR). "Wie niet in ons land mag zijn, moet terugkeren. We werken daarvoor aan betere relaties met herkomstlanden, een betere terugkeerwetgeving en meer capaciteit in de gesloten centra."

De centra van Jumet en Jabbeke zijn goed voor respectievelijk 180 plaatsen en 112 plaatsen. Het centrum van Jabbeke komt in de plaats van het bestaande gesloten centrum in Brugge. Daarnaast voorziet het terugkeerplan van 2022 in nog een derde centrum in Zandvliet. In Steenokkerzeel komt er ook nog een vertrekcentrum.