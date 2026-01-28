Het conflict tussen diepvriesgroentebedrijf Greenyard en zijn leveranciers lijkt opgelost. Na recente acties van landbouwers is er een akkoord bereikt over de contractprijzen voor komend jaar.
Na dagen van onrust hebben diepvriesgroentebedrijf Greenyard en telersvereniging Ingro een akkoord bereikt over de prijzen van industriegroenten zoals bloemkool, spruiten, prei en wortelen voor 2026.
Vorige woensdag blokkeerden zo’n 150 landbouwers het bedrijf in Westrozebeke uit protest tegen de oorspronkelijke prijsvoorstellen van Greenyard. De telers eisten een hogere vergoeding, omdat hun kosten stijgen en het risico op mislukte teelten groter wordt.
Lichte prijsdaling
Volgens Luc De Waele van Ingro werd een sterke prijsdaling vermeden. “Wij hadden gehoopt op een status-quo met de prijzen. We hebben al twee jaar op rij geen indexering gekregen. Maar oké: we hebben vermeden dat de prijzen nog dieper in het dal gingen.”
Het akkoord betekent wel een lichte prijsdaling, maar die ligt dicht bij de overeenkomsten met andere afnemers. “De prijzen moeten zo snel mogelijk bekend zijn. Onze telers moeten hun bedrijfsplanning maken: gronden huren, zaaien, alles moet tijdig geregeld worden. Het is zeer belangrijk dat we deze week afronden”, aldus De Waele.
Of dat weer tot acties zal leiden hangt af van de landbouwers zelf want de blokkade van Greenyard ging niet uit van telersvereniging Ingro.