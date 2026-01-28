Het akkoord betekent wel een lichte prijsdaling, maar die ligt dicht bij de overeenkomsten met andere afnemers. “De prijzen moeten zo snel mogelijk bekend zijn. Onze telers moeten hun bedrijfsplanning maken: gronden huren, zaaien, alles moet tijdig geregeld worden. Het is zeer belangrijk dat we deze week afronden”, aldus De Waele.

Of dat weer tot acties zal leiden hangt af van de landbouwers zelf want de blokkade van Greenyard ging niet uit van telersvereniging Ingro.