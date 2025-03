De vakbonden dienden in gemeenschappelijk front aanzeggingen in voor een 24 urenstaking vanaf donderdag 27 maart om 22 uur. De actie werd aangekondigd nadat eerder deze maand een zware voetzoeker naar het privévoertuig van een cipier van de gevangenis van Haren was gegooid. Zaterdagavond werd een cipier in Andenne nog aangevallen door een gedetineerde met een psychiatrische problematiek.