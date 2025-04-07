Gevangenisdirecteurs en gevangenispersoneel hebben actie gevoerd aan de poorten van de gevangenis. In Ieper lagen symbolisch matrassen op de grond.
De overbevolking in de gevangenis is een probleem dat al jaren aansleept, en het wordt er niet beter op. In de gevangenissen zijn ze dat beu, zei directrice Bea Schmidts van de Ieperse gevangenis gisteren in ons nieuws:
“De gedetineerden kunnen op die manier niet werken aan een goeie re-integratie in de maatschappij. Voor mijn personeel is de werklast heel hoog. Ze moeten tijd hebben om met de gedetineerden te praten, hen te ondersteunen en te begeleiden. Maar in de praktijk hollen ze van hot naar her.”
Symbolische actie
Voor de gevangenis van Ieper lagen vanmiddag symbolisch lege matrassen op de grond, verwijzend naar de vele gevangenen die op een matras op de grond moeten slapen.
Minister van Justitie liet al weten dat ze begrip heeft voor de moeilijke omstandigheden in de gevangenis, maar een pasklare oplossing is er niet van vandaag op morgen, zei ze.