De overbevolking in de gevangenis is een probleem dat al jaren aansleept, en het wordt er niet beter op. In de gevangenissen zijn ze dat beu, zei directrice Bea Schmidts van de Ieperse gevangenis gisteren in ons nieuws:

“De gedetineerden kunnen op die manier niet werken aan een goeie re-integratie in de maatschappij. Voor mijn personeel is de werklast heel hoog. Ze moeten tijd hebben om met de gedetineerden te praten, hen te ondersteunen en te begeleiden. Maar in de praktijk hollen ze van hot naar her.”