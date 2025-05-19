In 2023 waren er in West-Vlaanderen 94 ongevallen bij wegenwerken, met in totaal 108 slachtoffers. In 2019 lag dat aantal lager, op 68 verkeersongevallen bij wegenwerken en 78 slachtoffers.

"Wegenwerken zorgen vaak voor een nieuwe of onverwachte verkeerssituatie. Denk aan minder of smallere rijstroken, asverschuivingen of wegomleggingen. Dat maakt trager en extra aandachtig rijden noodzakelijk", zegt Vlaams parlementslid Gianna Werbrouck van Vooruit.

