Gemid­deld twee onge­val­len per week bij wegen­wer­ken: Voor­uit vraagt maatregelen

Wegenwerken 3

© Belga

De socialistische partij Vooruit vraagt maatregelen om wegenwerkers en automobilisten te beschermen. "Het aantal ongevallen bij wegenwerken blijven té hoog, ondanks de daling", klinkt het. 

In 2023 waren er in West-Vlaanderen 94 ongevallen bij wegenwerken, met in totaal 108 slachtoffers. In 2019 lag dat aantal lager, op 68 verkeersongevallen bij wegenwerken en 78 slachtoffers.

"Wegenwerken zorgen vaak voor een nieuwe of onverwachte verkeerssituatie. Denk aan minder of smallere rijstroken, asverschuivingen of wegomleggingen. Dat maakt trager en extra aandachtig rijden noodzakelijk", zegt Vlaams parlementslid Gianna Werbrouck van Vooruit. 

Trajectcontroles

Er worden momenteel al heel wat beschermingsmaatregelen genomen, zoals vaste en dynamische borden en campagnes langs de weg. Toch merkt Vooruit dat het aantal verkeersongevallen niet snel genoeg daalt. “Voor de zomer kondigde minister Annick De Ridder (N-VA) aan 70 geplande trajectcontroles te willen schrappen. Dat is een zeer vreemd signaal. Wij willen net meer inzetten op trajectcontroles. Ook bij werven op gewestwegen kunnen ze hun nut bewijzen.”

Signalisatie in meerdere talen

“Tot slot stellen we voor om wegenwerken ook aan te kondigen op de signalisatieborden, zowel in het Nederlands, Frans en Engels. Als transitland krijgen wij in Vlaanderen heel veel buitenlandse vrachtwagen- en autobestuurders op onze grote verkeersassen en niet alle berichten langs onze wegen worden juist begrepen", zegt federaal parlementslid voor Vooruit Annick Lambrecht.

Wegenwerken verkeersongeval

