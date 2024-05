Philip Vertriest, directeur gemeenteschool Nest Kuurne: “We zaten al van 1992 met containerklassen in Pienter. Deze nieuwe site is gebouwd naast de hippodroom. De groene omgeving is een enorm pluspunt. De kinderen kunnen hier in het groen spelen, er zijn veel meer uitdagingen op de speelplaats. Het gebouw is ook modulair opgebouwd. Niet gewoon leslokalen naast elkaar. Maar met heel veel mogelijkheid tot differentiatie zodat we voor elk kind de lat uitdagend, realistisch en hoog genoeg kunnen leggen.”