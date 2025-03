Met een investering van 2,5 miljoen euro komen er drie nieuwe klassen bij, bovenop de negen bestaande. De gemeente kon een aangrenzend huis aankopen om de uitbreiding mogelijk te maken. Deze herstructurering maakt deel uit van een bredere hervorming in Anzegem, waar sinds 2020 de scholen in Vichte volledig vrij onderwijs zijn en die in Ingooigem en de Engelhoek gemeentelijk onderwijs bleven.

Oorspronkelijk zou de Chiro ondergebracht worden in de nieuwbouw van de school, maar door de aankoop van een pand in de Stijn Streuvelstraat krijgt de jeugdvereniging daar een eigen plek. De investering zorgt niet alleen voor moderne klaslokalen, maar draagt ook bij aan een duurzame en toekomstgerichte infrastructuur voor zowel leerlingen als de gemeenschap.