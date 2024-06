Geert Vanweehaeghe moest zich in mei 2015 voor het West-Vlaamse hof van assisen verantwoorden voor de moord op zijn partner Caroline Vyncke. Ze werd op 8 maart 2011 in Moorsele met messteken vermoord en nadien in stukken gesneden. Tijdens het onderzoek legde Vanweehaeghe bekentenissen af, maar hij trok die telkens weer in. Uiteindelijk werd alleen buurman Thomas Couvreur tot levenslange opsluiting veroordeeld voor de moord. Vanweehaeghe zat vier jaar in voorhechtenis.