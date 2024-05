De twee staan terecht voor het moordonderzoek rond de dood van Caroline Vyncke. Haar lichaam is destijds in stukken teruggevonden. Haar vriend beweert dat de agenten hem dwongen om te bekennen. In het verslag waren passages over die dwang weggelaten. Bewust, zegt de vriend. Hij ging destijds op het assisenproces trouwens vrijuit.

