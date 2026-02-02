De beslissing volgt op ongunstige adviezen van verschillende stadsdiensten, een negatief advies van de brandweer en 40 bezwaarschriften, ondertekend door 1.251 buurtbewoners. Het stadsbestuur beoordeelt de aanvraag ongunstig omwille van meerdere bezwaren. Vooral de onaanvaardbare mobiliteitsimpact en het ongunstig brandweeradvies wegen door.

"We oordelen dat het ingediende project een te grote mobiliteitsimpact zou hebben op een omgeving waar de verkeersdruk vandaag al hoog is, zeker tijdens piekmomenten in de nabijheid van de scholen", klonk het bij schepen Nathalie Muylle. Zo is het voorziene aantal parkeer- en fietsplaatsen onvoldoende afgestemd op het realistisch te verwachten bezoekersaantal.

Respect

Door de schaal van het project, het verwachte bezoekersaantal en het bovenlokale karakter, vindt het stadsbestuur het initiatief niet verenigbaar met de bestaande woonomgeving. "Als stad willen we ruimte geven aan ontmoeting en samenleven, maar altijd met respect voor de buurt, de leefkwaliteit, veiligheid en mobiliteit", aldus burgemeester Kris Declercq. "De huidige aanvraag voldoet niet aan deze voorwaarden."

