"Deze voormiddag heeft een gedetineerde met een vertrouwensfunctie het op een lopen gezet", aldus Van De Vijver. "We vermoeden dat het een impulsieve beslissing is geweest, om persoonlijke redenen." De gedetineerde was op dat moment aan het poetsen in de portiersloge van de Brugse gevangenis.

Het gaat om een veertiger die veroordeeld is tot een straf van minder dan vijf jaar voor drugsgerelateerde feiten. De man had al verschillende uitgaansvergunningen gekregen. Zo had hij vrijdag nog de gevangenis verlaten en was hij nadien teruggekeerd.

Dat de man het op een lopen zette, is voor het Gevangeniswezen een "verrassing", net omdat hij bijvoorbeeld vrijdag nog een uitgaansvergunning had gekregen. "We weten dat er een persoonlijke situatie was bij de man, die waarschijnlijk de 'trigger' was", aldus Van De Vijver.





De man vormt geen gevaar voor de samenleving, klinkt het nog. Anders had hij geen vertrouwensfunctie gekregen, aldus de woordvoerster.