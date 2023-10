Gasexplosie in de Beukenlaan in Kortrijk

De explosie vond plaats in een huis in de Beukenlaan 9. Dat is de buurt bij het kanaal Bossuit-Kortrijk. De brandweer van de zone Fluvia meldt dat er ook brand is uitgebroken in het huis.



In de sociale wijk is er al langere tijd een renovatie bezig. Of het huis nog bewoond was, is nog onduidelijk. Veel huizen staan er leeg. Maar soms zijn er meldingen van krakers. Buurtbewoners zeggen dat er recent nog een gasexplosie verijdeld is

Later meer