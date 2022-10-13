Op 13 oktober 2022, even voor de middag, kreeg de politie van Oostende melding van een gaslek in de Christinastraat. Er waren toen rioleringswerken aan de gang. Daarbij raakte een kraan de gasleiding.

Wat volgde, was een hevige knal en een steekvlam. Daarbij vielen drie zwaargewonden: een politieman, een brandweerman en Friedl, de begeleidster van de horecazaak Lucien en Lizette waar jongvolwassenen met een beperking je bedienen.