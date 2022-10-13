Aannemer en werfleider schuldig aan gasexplosie in Oostende, maar krijgen voorlopig geen straf
De rechtbank van Brugge heeft de aannemer en de werfleider die betrokken waren bij de gasexplosie in Oostende in oktober 2022 schuldig bevonden, maar ze krijgen geen straf. Drie andere betrokkenen zijn vrijgesproken. Bij de explosie raakten drie mensen ernstig gewond.
Op 13 oktober 2022, even voor de middag, kreeg de politie van Oostende melding van een gaslek in de Christinastraat. Er waren toen rioleringswerken aan de gang. Daarbij raakte een kraan de gasleiding.
Wat volgde, was een hevige knal en een steekvlam. Daarbij vielen drie zwaargewonden: een politieman, een brandweerman en Friedl, de begeleidster van de horecazaak Lucien en Lizette waar jongvolwassenen met een beperking je bedienen.
Onvoldoende voorzorgsmaatregelen
Twee van de vijf beklaagden zijn vandaag door de rechtbank van eerste aanleg veroordeeld voor de feiten. Volgens de rechtbank hadden de aannemer en de werfleider onvoldoende voorzorgsmaatregelen genomen. Zo hadden ze de plannen met de ligging van de gasleidingen niet geraadpleegd, gebruikten ze verkeerde damwandplanken en vroegen ze geen goedkeuring aan voor de werken vlakbij de gasleiding. De werfleider had bovendien extra aandacht moeten besteden aan de risico’s, zeker omdat de straat smal was en er veel leidingen lagen.
De kraanman handelde wel correct. Zodra hij gas rook, stopte hij met werken, waarschuwde omstanders en startte de noodprocedure. Ook de veiligheidscoördinator en zijn medewerker werden vrijgesproken, omdat ze geen fouten maakten en een duidelijk veiligheidsdossier hadden.
Opschorting van de uitspraak
De rechtbank legde uiteindelijk een opschorting van de uitspraak op. Dat betekent enerzijds dat de feiten die de aannemer en werfleider ten laste worden gelegd, bewezen zijn. Anderzijds houdt dat ook in dat rechter geen veroordeling uitspreekt. Zo lang de aannemer en de werfleider zich aan bepaalde voorwaarden houden, krijgen ze dus geen straf.
De rechter benadrukte dat de slachtoffers een correcte vergoeding krijgen en dat de aannemer ondertussen zijn werkprocessen heeft aangepast om herhaling te voorkomen.