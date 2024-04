Deze middag heeft Hulpverleningszone 1 nog een laatste veiligheidscontrole gehouden op de Meifoor in Brugge, die is vandaag van start gegaan. Maar na amper een paar uur loopt het al fout. Een aantal mensen zit vast op een hoge attractie in het Albertpark. Volgens Het Laatste Nieuws gaat het om vier mensen die op 20 meter hoogte vastzitten.

Het gaat om de attractie met vliegende stoeltjes. Voorlopig is het nog onduidelijk wat de oorzaak is van het incident. De politie van Brugge laat weten dat de brandweer bezig is om iedereen naar beneden te halen. De foorgangers zaten al meer dan een uur vast.