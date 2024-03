Na de melding ging de politie meteen ter plaatse. Daar viel hen meteen de geur op die met de zombiedrug ‘flakka’ in verband wordt gebracht. In het station troffen de agenten twee personen onder invloed aan. Een van hen was zelfs tegen een muur aan het praten. De politie nam het tweetal mee, het parket moet nu bekijken of ze verder vervolgd worden.

'Flakka' is een goedkope en erg verslavende drug die vooral in opmars is in de buurt van Roeselare, maar ook in Diksmuide al een dodelijk ongeval veroorzaakte.