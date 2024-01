Jan Theuwen ziet dat flakka aan een steile opmars bezig is in de ganse provincie. Hij werkt bij vzw Kompas, die recent 30 gebruikers in Roeselare en 20 in Kortrijk begeleidde. “Het kwam specifiek op in Zuid-West-Vlaanderen, doordat jonge mensen hier experimenteerden met allerlei drugs. Waarschijnlijk is daar een snuggere dealer opgesprongen die de link naar de klassieke drugsmilieus gelegd heeft. Zo is er snel een lucratief handeltje gegroeid”, aldus Jan.