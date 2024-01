Dankzij verhoren van flakkagebruikers kwam iemand die 'nonkel' genoemd werd als dealer in het vizier van de speurders. Het onderzoek wees uit dat Stefaan V. inderdaad veel contacten had in het drugsmilieu. De beklaagde verkocht via Facebook en wisselde vaak van gsm. Op 19 mei 2023 werd hij samen met Xavier V. (42) uit Houthulst opgepakt. In de wagen werd geen drugs aangetroffen, maar bij een huiszoeking werden later wel drugsattributen ontdekt.