Filmfestival Oostende heeft het volledige programma bekendgemaakt met meer dan 125 films en ook een pak series. Master van het festival Gene Bervoets koos acht films rond het thema 'Rebel, sans Gene: Come as you are' en dat thema wordt in het volledige programma doorgetrokken. Tot de selectie van Bervoets behoren onder meer 'A Night at the Opera', 'The General', 'West Side Story' en 'Mutiny in Heaven: The Birthday Party'.