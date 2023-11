Voor zijn zestiende editie heeft Filmfestival Oostende (FFO) Gene Bervoets voorgesteld als master. Als acteur is hij bekend van theater, film en televisie, onder meer van de series Windkracht 10 en Beau Séjour, en de film SM-rechter. Als overkoepelend thema kiest Bervoets voor 'Rebel, sans Gene: Come as you are'.

"Dat heeft twee betekenissen. In de eerste plaats is het schaamteloos zijn zonder enige belemmering. Maar voor mij betekent het ook zonder Gene, zonder mij dus. Het gaat niet over mij", legt Bervoets uit. De acteur wil met het thema de deuren zo breed mogelijk openzetten. Het is een ode aan de diversiteit en een onderzoek naar hoe mensen samen kunnen omgaan met een wereld die steeds sneller verandert.