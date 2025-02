De film gaat over Ava, een meisje van 14 die tussen haar gescheiden ouders in hangt. Billie-Louise Vlegels, de dochter van Veerle Baetens, speelt ook in de film haar dochter. Ze debuteert dus aan de zijde van haar moeder en dat was voor beiden wel wat wennen. "Ik zit zowel in de moeder- als in de actricepositie. Ik wil de jonge mensen ook helpen om op een punt te komen waar je het publiek kan raken met acteren en en dat vraagt wel wat inspanning", aldus Veerle Baetens.