Charlotte Vandermeersch heeft een ster gekregen op de Zeedijk van Oostende. De actrice en regisseur is dit jaar Master van het Filmfestival Oostende en werd gehuldigd door de Oostendse acteur Tom Vermeir.

"Ik wens je alle sterren van de kosmos, maar we beginnen met eentje op de Zeedijk", sprak Vermeir tijdens de ceremonie. Vandermeersch reageerde ontroerd: "Ik heb een liefde voor Oostende en alles lijkt hier samen te komen. Het is een eer om hier te staan, maar ik ben vooral blij dat we inhoud kunnen bieden aan de mensen."