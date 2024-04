"Als er nog zo'n situaties zijn zal ik het noodplan afkondigen. Bij het bootje dat voor Koksijde dobberde was zo goed als niets in orde qua veiligheid en er waren te weinig of geen reddingsvesten."

Volgens Himpe was het bootje trouwens niet vertrokken in Duinkerke, zoals eerst gezegd, maar wel degelijk in Koksijde. Er waren de laatste tijd trouwens al drie pogingen om van aan onze kust met bootjes naar het Verenigd Koninkrijk te varen.