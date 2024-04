Er zijn steeds meer vluchtelingen die via ons land de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk maken. Dit weekend vertrok nog een rubberbootje met transmigranten vanuit Koksijde. Volgens de politie heeft dat te maken met strenge controles in Frankrijk. Bovendien sluit de politie daar vluchtelingenkampen voor de Olympische Spelen in Parijs.

“Verleden week hebben we ook een inscheping gehad, in Nieuwpoort. Daar hebben we pompen gevonden om de boot op te blazen, reddingsvesten, rugzakken, processen-verbaal van vaststellingen in Frankrijk”, duidt Nicholas Paelinck, korpschef politiezone Westkust.