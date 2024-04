De boot werd rond 7 uur opgemerkt door voorbijgangers en zij alarmeerden de hulpdiensten. Daarop zijn enkele boten uitgevaren om de personen op het overvol rubberbootje te overtuigen om terug te keren.

"De hulpdiensten hebben geprobeerd om op hen in te praten, maar het was duidelijk dat ze niet wilden terugkeren", zegt Peter Van Camp van de Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). "Om veiligheidsredenen kunnen we niet zo maar ingrijpen zonder die mensen in gevaar te brengen. Een rubberboot met daarop 38 personen kan bij het minste kapseizen. Daarom is besloten om het vaartuig te begeleiden tot aan de Britse grens. Daar neemt de Britse kustwacht het van ons over."

West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé zegt dat er oorspronkelijk nog meer transmigranten op de boot zaten, maar doordat de boot te zwaar beladen was, bleef een vijftiental personen achter in Koksijde. Zij probeerden met de kustram terug te keren naar Frankrijk. "We merken dat er weer steeds vaker sprake is van mensensmokkel in West-Vlaanderen", zegt Decaluwé. "Er is nood aan extra federale ondersteuning om de mensensmokkelaars aan te pakken. Er moet ook dringend een verdrag komen tussen ons land en het Verenigd Koninkrijk om vlotter data uit te wisselen in de strijd tegen de mensensmokkel."