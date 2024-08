"We zijn zojuist op de hoogte gesteld van het nakende faillissement van de organisator van W-Festival. Dit nieuws komt voor ons ook enigszins onverwachts en we betreuren ten zeerste de situatie waarin de organisatoren, medewerkers, artiesten, ticketkopers en lokale bedrijven zich nu bevinden.”

De stad was niet op de hoogte van het feit dat de voorverkoop onder de doelstellingen van de organisator lag en de stad keek uit naar een nieuwe editie. Het festival had bewezen dat het een waardevol onderdeel was van de evenementenkalender en had een mooie impact op hotelboekingen en restaurantbezoeken. “Voor gedupeerde ticketkopers hopen we dat zij alsnog van een weekendje Oostende zullen genieten, hoewel we uiteraard begrip hebben als zij besluiten hun verblijf te annuleren.”