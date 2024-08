"Op 9 augustus 2024 wordt de festivalsector een stukje stiller. Na jaren strijden zijn de laatste noten gespeeld op het W-festival podium, want met een bloedend hart zal onze organisatie officieel het faillissement aanvragen." Bezoekers van de website krijgen de boodschap meteen te lezen. De organisatie licht de beslissing wat verder toe:

"Het W-Festival bestuur heeft vergaande stappen ondernomen om het bedrijf draaiende te houden, maar moeten nu op slechts enkele weken van de start van het festival de hartverscheurende beslissing maken om de handdoek in de ring te gooien."

"De corona pandemie en de daaruit voortvloeiende beperkingen hebben een verwoestende impact gehad op de evenementensector. Daarnaast kampte het W-Festival met het faillissement van onze ticketprovider Festicket in 2022 en kennen we in 2024 helaas een tegenvallende ticketverkoop, tegen alle prognoses in. Na jaren toewijding en de inspanningen om ons aan te passen aan de nieuwe omstandigheden en verschillende initiatieven om de schade te beperken, is het voor het W-Festival niet langer mogelijk om het bedrijf achter de organisatie drijvende te houden."

Het bedrijf Wave to Synth zal een aanvraag indienen bij de rechtbank en zal in samenwerking met een curator de noodzakelijke stappen ondernemen om het faillissement op een ordentelijke manier af te wikkelen. Het bestuur zegt: “Het doet ontzettend pijn om na 9 jaar dit muzikale avontuur te moeten afsluiten. Voor nu ligt de focus op het correct afsluiten van het faillissement.”