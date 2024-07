De stations van Oostende en Blankenberge zullen daarom acht extra treinen mogen verwachten op donderdag, vier heen en vier terug. Zaterdag gaat het om tweeëntwintig extra treinen: tien heen en twaalf terug.

"Reizigers checken voor hun vertrek best de routeplanner die aangeeft hoe druk het naar verwachting zal zijn op de trein die ze wensen te nemen", zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols. "Het is mogelijk dat reizigers in het station even zullen moeten wachten vooraleer ze een trein met voldoende beschikbare plaatsen kunnen nemen."

Er wordt ook aangeraden om, indien mogelijk, piektreinen te vermijden.