In februari kondigde de Plopsagroup nog aan dat de laatste fase van de werken aan 55 splinternieuwe villa’s werd ingegaan. Nu deelt Plopsa enkele exclusieve beelden van de accommodaties.

“We zijn verheugd te mogen aankondigen dat de eerste villa’s sinds kort kunnen geboekt worden voor de kerstvakantie. Dit is écht een unieke kans om de feestdagen door te brengen in een magische omgeving, omringd door familie of vrienden", zegt CEO Carl Lenaerts.