Voor de Eurocommissaris uit Polen is het zijn eerste werkbezoek bij een Vlaams landbouwbedrijf. Op vraag van de Groene Kring, een vereniging voor jonge boeren. "Wij willen innoveren, verduurzamen, maar we zijn ook een economische sector en moeten een inkomen halen. En er komt best wel wat druk vanuit Europa met allerlei richtlijnen. Die zijn al te vaak gemaakt in ivoren torens in Brussel en niet met de voeten op het veld", zegt voorzitter van de Groene Kring, Bram Van Hecke.



Vlaanderen krijgt van Europa elk jaar zo’n 210 miljoen euro als directe steun voor land- en tuinbouwers. Het volledige Europees budget ligt op ongeveer 40 miljard euro per jaar.