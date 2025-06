"Met deze campus zetten we een volgende logische stap in de ontwikkeling van Haven Oostende als kenniscentrum en duurzame economische motor", stelt haventopman Dirk Declerck. "Door bedrijven, onderzoekers en studenten samen te brengen, creëren we naast innovatie ook perspectief op lokale tewerkstelling en talentontwikkeling in en rond onze haven", voegt havenvoorzitter Charlotte Verkeyn toe.

De campus vormt volgens de betrokkenen een logisch vervolg op de masterclass-reeks ('VUB Masterclass Series on Future-Proof Leadership & Strategy') die het voorbije jaar plaatsvond in Stapelhuis Entrepot. "De reeks creëerde het nodige momentum om structureel verder te bouwen aan een duurzame campus in Oostende", besluiten de stad, de haven en de universiteit.