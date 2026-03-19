8°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Elia krijgt pro­ces ver­baal van stad Brug­ge na kap­pen van bomen op de Spie

Spie

Netbeheerder Elia krijgt een proces verbaal van de stad Brugge nadat het enkele bomen kapte op de Spie in Brugge. Daarvoor werd geen vergunning aangevraagd.

Het is natuurvereniging Groen vzw die de bomenkap opmerkte. Gisteren zei Elia nog dat het om onderhoudswerken ging waarvoor geen vergunning nodig is. Maar de stad zegt nu dat een deel van de populieren langs de Lentestraat te zwaar zijn gesnoeid en bovendien is het broedseizoen. Dan is er altijd een vergunning nodig. De stedelijke ambtenaar maakt nu een proces verbaal op. De rechtbank beslist dan wat ermee gebeurt.

Spie02
Jens Lemant

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Aanmelden