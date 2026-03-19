Het is natuurvereniging Groen vzw die de bomenkap opmerkte. Gisteren zei Elia nog dat het om onderhoudswerken ging waarvoor geen vergunning nodig is. Maar de stad zegt nu dat een deel van de populieren langs de Lentestraat te zwaar zijn gesnoeid en bovendien is het broedseizoen. Dan is er altijd een vergunning nodig. De stedelijke ambtenaar maakt nu een proces verbaal op. De rechtbank beslist dan wat ermee gebeurt.