Brugse natuurverenigingen naar rechter tegen bomenkap op De Spie, “alleen maar onderhoudswerken,” zegt Elia
Natuurverenigingen trekken naar de Raad van State tegen wat ze zelf "een illegale bomenkap" noemen op het gebied De Spie in Brugge. Illegaal, want de plannen voor een hoogspanningsstation in dat omstreden natuurgebied zijn nog niet vergund. Maar volgens Elia zijn het "onderhoudswerken die er wel indrukwekkend uitzien, maar niet meer dan dat", en hebben die werken ook niets te maken met Ventilus.
De Spie is een open ruimte die loopt van het Boudewijnkanaal tot de haven van Zeebrugge. De West-Vlaamse Intercommunale WVI wilde daar eerder een bedrijventerrein aanleggen, maar natuurverenigingen tekenden bij toenmalig minister Demir beroep aan tegen de omgevingsvergunning. De WVI trok later haar aanvraag in.
Intussen wil Elia in dat gebied zijn bestaande hoogspanningsstation uitbreiden, voor de hoogspanningsverbinding Ventilus.
Nu blijken er hoogstammige bomen tot een meter of twee afgezaagd. "Dit is ongehoord en ongezien," zegt Erik Ver Eecke van Groen vzw. "We zijn verbijsterd, want er is nog geen vergunning. Meer nog: de Raad van State buigt zich nog altijd over de vernietigingsprocedure van Ventilus.".
Ingebrekestelling
Natuurverenigingen gaan een ingebrekestelling sturen naar Elia. Ze willen bij de Raad van State ook een schorsingsprocedure starten bij de Raad van State.
Maar volgens Elia hebben de werken dus niets met Ventilus te maken, en is het ook geen 'bomenkap', wel onderhoudswerken