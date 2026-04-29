Brugge maakt zich op voor de start van de eerste tentoonstellingen in
kunsthal BRUSK, komend weekend. Gisteren mocht koningin Mathilde de
twee openingstentoonstellingen in primeur zien, vandaag was het onze
beurt. Met de cultuurhistorische expo 'Breedbeeld' toont BRUSK dat
Brugge een internationale wereldstad was en is. In de andere hal is er
'Latent City' met digitale kunst, gegenereerd door artificiële
intelligentie.
Een van de kunstwerken is een indrukwekkende installatie van kunstenaar Refik Anadol. Hij gebruikt live data die overal in de stad Brugge te vinden zijn en met artificiële intelligentie bekomt hij onder meer een digitaal werk dat continue verandert. Michel De Wilde, curator Musea Brugge: “De oranje gloed is in feite Brugge, het digitale en verborgen Brugge. Ook het Brugge dat wij fotograferen, en opladen op onze computer. Die AI-bots zijn nu aan het hallucineren en fantaseren. Je ziet een ander beeld van Brugge. De bedoeling van de kunstenaar is je samen op te nemen in het geheel.”
Ook klassieke tentoonstelling
Aan de overkant van de centrale inkomhal dan weer een klassiekere cultuurhistorische tentoonstelling. 'Breedbeeld' vertelt het verhaal van de internationale identiteit van Brugge als wereldstad. In deze hal staan 250 objecten, van schilderijen tot historische boeken. Zorgvuldig verdeeld over 4 werelden. Sibylla Goegebuer, curator Musea Brugge: “We kijken naar Brugge van de vroege tot de hoge middeleeuwen maar vanuit een ander standpunt dan gewoonlijk. Hoe kijkt de wereld naar Brugge op een zeker moment? Wat brengt Brugge bij voor de mensen en de wereld in de middeleeuwen? Dat proberen we uit te zoeken aan de hand van de verschillende verhalen die we vertellen. En ook via objecten die we tonen.”
De bouw van kunsthal BRUSK kost de stad 52 miljoen euro. Van Vlaanderen kreeg Brugge al 27 miljoen euro steun. Straks komt daar nog 10 miljoen euro bij om de site, samen met het naburige Groeningemuseum af te werken.
Vanaf vrijdag is er het feestelijke openingsweekend van BRUSK en kan iedereen een kijkje komen nemen.