16°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Vlaan­de­ren inves­teert ruim 10 mil­joen euro in reno­va­tie en her­in­rich­ting Groeningemuseum

Groeningemuseum brugge

Vlaams minister voor Cultuur, Caroline Gennez, voorziet een bijkomend budget van 10,2 miljoen euro voor de verdere uitwerking van het BRUSK‑masterplan. De focus ligt daarbij op de renovatie en herinrichting van het Groeningemuseum en op de afwerking van het museumpark. Met deze extra middelen kan het volledige plan eindelijk gerealiseerd worden.

“Erfgoed bewaren is cruciaal, maar minstens even belangrijk is dat het blijft leven en ademen voor de volgende generaties. Meer kunst tonen aan de mensen, dat is mijn doel. Daarin blijf ik investeren en ook hervormen, want van stilstand is nog nooit iemand beter geworden”, aldus minister van cultuur, Caroline Gennez.

Bijkomende middelen

De eerste plannen voor BRUSK dateren al van 2021. In dat jaar kende de Vlaamse Regering, in het kader van het Vlaams Relanceplan, een investeringssubsidie toe van 27,2 miljoen euro. Die middelen waren bestemd voor de realisatie van BRUSK, het onderzoekscentrum BRON en de vernieuwing van de museumsite rond het bestaande Groeningemuseum.

In 2024 werd het Groeningemuseum losgekoppeld van het oorspronkelijke masterplan. De bijkomende middelen die nodig waren om ook dit luik verder af te werken, zijn er nu. Het ministerieel besluit met de beschikbare middelen zal eerstdaags door de minister ondertekend worden.

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Erfgoed Groeningemuseum

Meest gelezen

Brand brugge 1
Nieuws
Update

Brand Brugge: vuur wellicht ontstaan aan elektrische bekabeling aan dakterras
IMG 6978
Nieuws
Update

Auto zinkt in kanaal in Ooigem: bestuurster overleden
Drone brand 2
Nieuws
Update

Bevestigd: pyrotechnisch materiaal is oorzaak van brand in kledingwinkel, zegt parket

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Werf schouwburg 2

Na drie jaar renoveren: Schouwburg in Kortrijk opent haar deuren op 4 november 2026
Brusk Mathilde

Koninklijke preview: koningin Mathilde bezoekt nieuwe kunsthal BRUSK in Brugge vlak voor opening
Subtiel van Stephane Buyens De Panne
Update

Deze West-Vlaamse chefs vallen in de 'sterren' tijdens uitreiking van Michelinsterren
Open atelier Kuurne

Jan Dewilde uit Kuurne maakt kunst van oude voorwerpen
Guga Baul

Guga Baul schittert voor uitverkochte zaal in Oostende
Doornroosje

Doornroosje herleeft in spectaculaire remake
Aanmelden