“Erfgoed bewaren is cruciaal, maar minstens even belangrijk is dat het blijft leven en ademen voor de volgende generaties. Meer kunst tonen aan de mensen, dat is mijn doel. Daarin blijf ik investeren en ook hervormen, want van stilstand is nog nooit iemand beter geworden”, aldus minister van cultuur, Caroline Gennez.

Bijkomende middelen

De eerste plannen voor BRUSK dateren al van 2021. In dat jaar kende de Vlaamse Regering, in het kader van het Vlaams Relanceplan, een investeringssubsidie toe van 27,2 miljoen euro. Die middelen waren bestemd voor de realisatie van BRUSK, het onderzoekscentrum BRON en de vernieuwing van de museumsite rond het bestaande Groeningemuseum.

In 2024 werd het Groeningemuseum losgekoppeld van het oorspronkelijke masterplan. De bijkomende middelen die nodig waren om ook dit luik verder af te werken, zijn er nu. Het ministerieel besluit met de beschikbare middelen zal eerstdaags door de minister ondertekend worden.