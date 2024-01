In Limburg werken politici beter samen en dat loont blijkbaar. "In West-Vlaanderen zou dat betekenen dat we een derde vak krijgen op de A17, dat we meer universitair onderwijs kunnen krijgen in West-Vlaanderen, zodat de jongeren niet wegtrekken en zouden we de Westhoek beter kunnen ontsluiten", zegt Vincent Van Quickenborne, lijsttrekker voor Open VLD in West-Vlaanderen.