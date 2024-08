De avond begon met een optreden van Maksim. Hij bracht zowel bekende hits als nieuwe nummers, wat leidde tot enthousiaste reacties en luid applaus van de aanwezigen. Ook de mama en oma van Maskim tekenden present en ontvingen een hartverwarmend applaus van de aanwezige fans.

Afsluiter van de avond was Metejoor. De zanger en zijn live band palmden in geen tijd het publiek in en trakteerden hen op de grootste hits. Het publiek reageerde enthousiast en zong moeiteloos luidkeels mee.

Zaterdag staan Gustaph en Natalia op het podium. Novastar en Axelle Red sluiten op zondag de eerste editie van Down by the Sea af. Tickets zijn nog verkrijgbaar online of aan de deur. Een gewoon dagticket kost 36 euro, een viewdeck ticket 65 euro.