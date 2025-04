De gemiddelde prijs van een huis in België klom met bijna 8 procent naar 355.000 euro. In Vlaanderen gaat het om een toename van ruim 3 procent tot 380.000 euro. In West-Vlaanderen was de prijsstijging het kleinst: +1,2%, tot een gemiddelde prijs van 335.000 euro.

Wat appartementen betreft, bleven de prijzen tijdens de eerste drie maanden in ons land stabiel met gemiddeld 271.000 euro. "Investeerders zijn de laatste tijd minder actief op de markt", duidt Van Opstal. In Vlaanderen (279.000 euro) is er zelfs sprake van een lichte daling met 1,2 procent, volledig toe te schrijven aan forse afname van de gemiddelde prijs in West-Vlaanderen (-5,6 procent) naar 290.000 euro.

Volgens Van Opstal deed zich daar een correctie voor van de appartementsprijzen aan de kust, die vorig jaar behoorlijk waren gestegen.