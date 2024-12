Vlaams Belang heeft vorige week een coalitie gesloten met de lokale partij STIP+. Volgens lijsttrekker van STIP+ Kurt Grymonprez was de rust teruggekeerd, wat een coalitie met Vlaams Belang mogelijk maakte. “De lokale standpunten van het Vlaams Belang sluiten nauw aan bij de onze en er is de afgelopen weken een stabiele en duurzame vertrouwensband opgebouwd,” zei jij toen.

Volgens sommige Izegemnaren, en ook volgens de vorige burgemeester Bert Maertens, is een samenwerking met Vlaams Belang, not done. Ze vinden dat STIP+ het Vlaams Belang “normaliseert”. “Ze lijken nu wel doetjes, maar het zijn wolven in schapenvacht, en dat zal pas later blijken,” was gisteravond te horen.

De eedaflegging verliep overigens rustig. Er waren geen grote politieke statements te horen.