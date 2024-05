De bloembollen gingen begin oktober tot halfweg november de grond in en daar waren heel wat helpende handen voor nodig. Het startschot was voor Nieuwpoort. Maar ook bijvoorbeeld aan de militaire begraafplaats in Poperinge staken kinderen 2000 bollen in de grond. In totaal vormen nu 50.000 sieruien een herdenkingslandschap in de Westhoek.