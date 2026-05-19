Duizenden fans op kampioenenfeest van Club Brugge op Brugse Markt

De Markt in Brugge werd helemaal afgezet en er stond een groot podium met catwalk. De spelers maakten een tocht doorheen de binnenstad met een feestbus. Heel wat fans juichten de spelers toe langs het parcours. Eens aangekomen op de Markt kwamen de spelers via een catwalk op het grote podium.

Keeper Simon Mignolet, die zijn laatste voetbalseizoen speelde, gaf een emotionele speech over zijn afscheid. Met vuurwerk en een filmpje werd ook teruggeblikt op alle vorige titels die de Club al won doorheen de geschiedenis. Even later vlogen ook enkele sportvliegtuigjes over de Markt met een rookpluim in de kleuren van Club Brugge.

