Duizenden fans op kampioenenfeest van Club Brugge op Brugse Markt

Dui­zen­den fans op kam­pi­oe­nen­feest van Club Brug­ge op Brug­se Markt

Op de Brugse Markt zijn maandagavond duizenden Club Brugge-supporters bijeengekomen voor de kampioenenviering van de ploeg. De stad Brugge en Club Brugge openden een feestzone en fans konden er genieten van dj-sets, een spelershulde en een groot volksfeest.

De Markt in Brugge werd helemaal afgezet en er stond een groot podium met catwalk. De spelers maakten een tocht doorheen de binnenstad met een feestbus. Heel wat fans juichten de spelers toe langs het parcours. Eens aangekomen op de Markt kwamen de spelers via een catwalk op het grote podium. 

Keeper Simon Mignolet, die zijn laatste voetbalseizoen speelde, gaf een emotionele speech over zijn afscheid. Met vuurwerk en een filmpje werd ook teruggeblikt op alle vorige titels die de Club al won doorheen de geschiedenis. Even later vlogen ook enkele sportvliegtuigjes over de Markt met een rookpluim in de kleuren van Club Brugge.

De spelers werden gehuldigd en kregen een medaille uit handen van Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Het geheel werd voorzien van muziek door onder meer dj Licious en Robin Keyaert, Rik Verheye & dj Vanathic. Op het einde konden de fans nog feesten op muziek terwijl de spelers terugkeerden. 

Volgens de politie waren er zo'n 6.000 aanwezigen. Alles verliep vrij vlot en zonder grote incidenten. Enkele fans werden onwel door de warmte. De brandweer was aanwezig om hier en daar voor verfrissing te zorgen. Enkele supporters liepen lichte verwondingen op door pyrotechnisch materiaal.

Belga
