Op de E403 staat er file tussen Doornik en Wevelgem, goed voor een vertraging van zo’n 15 minuten. Verderop, vanaf het parkeerterrein in Oekene tot aan Brugge, is het aanschuiven met een extra wachttijd van 30 minuten.

Ook de E40 blijft niet gespaard. Tussen Aalter en Beernem moeten bestuurders rekening houden met een vertraging van ongeveer 10 minuten.

Wie via de kustbaan rijdt, ondervindt eveneens hinder. Op de N318 in Oostende, richting Nieuwpoort, is er filevorming tussen de Kalkaertweg en de Kerkstraat, goed voor zo’n 10 minuten vertraging.