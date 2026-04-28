Afgelopen weekend waren er heel wat files in en rond Plopsaland in Adinkerke (De Panne). Daarom wil de burgemeester Wim Janssens nu een traject langs de bestaande wegen en een nieuwe brug over het kanaal vanuit Adinkerke Zuid, langs de achterkant van Plopsaland. Dat zou ervoor moeten zorgen dat het verkeer vanuit Frankrijk niet meer door de De Pannelaan moet. Een idee waar ook de Vlaamse Regering voor openstaat.



Daarnaast is er ook het spreidingsplan, waardoor het verkeer over de brug in Adinkerke fors zou verminderen. Volgens metingen werkt het, maar voor het kan ingevoerd worden, zijn er wel nog investeringen nodig. Het project is in handen van Plopsaland en de Vlaamse Overheid.