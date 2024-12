"In de Static Detonation Chamber in Poelkapelle werden in 2023 ongeveer 2.400 munitieprojectielen vernietigd. Dit jaar waren er dat er meer dan 3.100”, verduidelijkt provincieraadslid Himpe. “Er wordt geschat dat er in 2025 ongeveer 3.000 projectielen kunnen vernietigd worden in de twee vaste vernietigingsinstallaties op de DOVO-site in Langemark-Poelkapelle. De nieuwe installatie werd in 2017 in gebruik genomen en werkt dus op volle toeren”, besluit Himpe.