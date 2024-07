Maar al die wijzigingen zijn voor mensen met autisme niet altijd makkelijk te begrijpen, zegt inclusie-ambassadeur Stijn Vandamme uit Jabbeke. Hij vraagt aan De Lijn duidelijkere communicatie bij de bushaltes.

De overdaad aan informatie is hem te veel, waardoor het moeilijk is om te begrijpen wat er precies verandert aan vertrouwde haltes of buslijnen. “Bij het doorvoeren van wijzigingen in de dienstverlening verwijst De Lijn naar haar website of app, maar dat is voor mijn autisme niet inclusief genoeg. Ik mis aan de bushalte zelf een duidelijk bordje of een affiche om te begrijpen wat er voor mijn vertrouwde haltes of buslijnen verandert."