Dirk Frimout was in 1992 de eerste Belg in de ruimte. De West-Vlaming was 51 jaar toen hij op 24 maart 1992 gelanceerd werd vanop de basis Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida. Hij nam deel aan de missie 'Atlas1' van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA, waarbij hij samen met zes Amerikaanse astronauten bijna negen dagen in de spaceshuttle Atlantis rond de aarde draaide, goed voor in totaal 143 baantjes rond de planeet. Frimout was aan boord verantwoordelijk voor de Europese wetenschappelijke experimenten. Op 2 april landde hij weer op de aarde.

In het collectieve geheugen gegrift staat de videoconferentie vanuit het wetenschappelijk vluchtleidingscentrum in Huntsville met de Atlantis, waarbij de toenmalige prins Filip - intussen koning - Frimout verzekerde dat er in de ruimte geen protocol geldt. Frimout kreeg later de titel burggraaf.