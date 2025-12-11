15°C
Heuvelland

Deze zomer ook come­dy op Fes­ti­val Dranouter

Dranouter

Festival Dranouter pakt deze zomer uit met een streepje comedy. Zo kunnen bezoekers er op zaterdag 8 en zondag 9 augustus terecht in de Humo's Comedy Club voor stand-up comedy. Onder meer Hans Cools, Bregje Iding en Mohsin Abbas zullen er te zien zijn.

Festival Dranouter programmeerde begin jaren 2000 al comedy, maar bouwde het aanbod geleidelijk af. In 2013 boekte het festival voor het laatst een comedian. Nu kiest het festival voor een comeback. Op zaterdag en zondag worden drie korte sets opgevoerd tijdens het comedy-uur. Alles wordt gepresenteerd door MC Steven Mahieu.

Op zaterdag brengt Karim Shatla een comedyset. Ook Bregje Iding staat op het podium. Zij kroonde zich tot winnares van de Humo's Comedy Cup 2025. De headliner op zaterdag is Hans Cools. Zondag is het de beurt aan David Galle en Els Verhofstede. Oostendenaar Mohsin Abbas sluit het uur comedy af.

Festival Dranouter staat vooral in het teken van muziek en kondigde eerder al de komst van The Kooks, Pommelien Thijs, ZAZ en Sylvie Kreusch aan. Daar komen binnenkort nog namen bij, belooft de organisatie.

De redactie
Festival Dranouter

